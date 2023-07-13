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НовостиОбщество13 июля 2023 3:58

В Северске 12 июля легковой автомобиль наехал на 10-летнего мальчика

Ребенок с травмами доставлен в больницу
Ксения Высотина
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

Вчера, 12 июля, в Северске легковой автомобиль наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок с травмами доставлен в больницу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"12 июля 2023 года около 16 часов 40 минут в городе Северске во дворе дома номер 20 по улице Славского автомобилем Nissan Cefiro, под управлением мужчины, 1983 года рождения, совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.