Жители Томска проходят диспансеризацию, не покидая рабочие места

Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томске сотрудники различных организаций могут проходить диспансеризацию не только в медучреждениях, но и на своих рабочих местах. Такая практика стала возможной благодаря специальным мобильным бригадам медиков. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

Уточняется, что накануне, 12 июля, первый этап обследований прошли сотрудники кадрового центра «Работа России», не выходя из своих офисов.

Кроме того, диспансеризация проходит и в стенах медицинских учреждений.

«В 4-й и 10-й поликлиниках, горбольнице № 3 и медсанчасти № 2 Томска. Специалисты распределяют заявки по медучреждениям исходя из близости к рабочему месту. Заявки на коллективное прохождение диспансеризации и профосмотров подали более 20 учреждений», - говорится в сообщении департамента.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в 8 районах региона работают мобильные ФАПы.