Сенатор от Томской области Кравченко перечислил проблемы с лечением раненых бойцов

Фото: Telegram-канал Владимира Кравченко

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко перечислил в своем Telegram-канале, с какими проблемами сталкиваются участники СВО. Чиновник написал, что некоторым раненым бойцам бывает сложно попасть в военно-медицинские учреждения.

«Военкоматы отказываются выдавать направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) бойцам, которые расторгли контракты без прохождения в госпитале сразу после ранения. Это препятствует к получению денежных выплат по ранению. Считаем возможным гражданским медицинским организациям оформлять заключения врачебной комиссии», - заявил Владимир Кравченко.

Он уточнил, что во время личных приемов не только узнает, с какими проблемами сталкиваются бойцы, но и содействует в решении сложных вопросов.

«Мы в «ручном режиме» решили вопрос с госпитализацией одного участника СВО. Ещё одно обращение касалось транспортировки военнослужащего в Новосибирский госпиталь. Оно тоже было решено положительно», - рассказал сенатор.

Кравченко добавил, что ситуация постепенно стабилизируется благодаря действиям рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

«Напомню, ее возглавляет Первый вице-спикер СФ Андрей Турчак. Проблемные вопросы систематизируются и ложатся в основу докладов, которые Турчак представляет главе государства», - написал Кравченко.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что снайпер-разведчик из Томска получил тяжелую контузию и черепно-мозговую травму