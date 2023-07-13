До +31 градуса ожидается в Томске 13 июля

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 13 июля синоптики обещают +31 градус, грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +29…31°С. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В Томской области прогнозируется местами кратковременные дожди, грозы, днем при грозах сильные дожди, ливни, град. Ветер южный 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15…+20°С, местами +9…+14°С. Температура днем +26…+31°С, местами до +36°С, по северу +20…+25°С.