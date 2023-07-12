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НовостиПроисшествия12 июля 2023 13:11

Охранник задержал проникшего в детский сад пьяного томича

Он задержал его до прибытия Росгвардии
Александра Тайбатрова
Нарушителя заметили по камерам, когда он перелезал через забор

Нарушителя заметили по камерам, когда он перелезал через забор

Фото: Олег ЗОЛОТО

Проникшего в детский сад №89 Томска 40-летнего пьяного томича задержал охранник учреждения. Напомним, что инцидент произошел 12 июля, в результате нарушителя задержали росгвардейцы и передали полиции. А до их прибытия нарушителя удерживал охранник детского сада, об этом сообщили в мэрии со ссылкой на департамент образования.

«Персонал действовал строго по инструкции в интересах безопасности детей», - заверили в мэрии.

Как только сотрудники сада по видеокамерам заметили, что нарушитель через забор перелезает в детский сад, они нажали на тревожную кнопку.