Охранник задержал проникшего в детский сад пьяного томича

Нарушителя заметили по камерам, когда он перелезал через забор Фото: Олег ЗОЛОТО

Проникшего в детский сад №89 Томска 40-летнего пьяного томича задержал охранник учреждения. Напомним, что инцидент произошел 12 июля, в результате нарушителя задержали росгвардейцы и передали полиции. А до их прибытия нарушителя удерживал охранник детского сада, об этом сообщили в мэрии со ссылкой на департамент образования.

«Персонал действовал строго по инструкции в интересах безопасности детей», - заверили в мэрии.

Как только сотрудники сада по видеокамерам заметили, что нарушитель через забор перелезает в детский сад, они нажали на тревожную кнопку.