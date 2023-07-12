В Томске пьяный мужчина проник в детский сад

Нарушителя задержали росгвардейцы. Фото: скриншот видео Telegram-канала «Регион-70 Томск»

В детский сад №89 Томска 12 июля проник пьяный мужчина. Видео с места поделились очевидцы в Telegram-канале «Регион-70 Томск». По словам мамы одного из воспитанников сада, она увидела, как нарушителя выводили из сада, когда пришла забирать ребенка.

Об инциденте сотрудники детского сада сообщили в Росгвардию, к месту отправили группы задержания.

«Одна из сотрудниц учреждения пояснила, что на территории детского сада находится неизвестный гражданин, который выражается грубой нецензурной бранью и оскорбляет окружающих», - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Томской области.

В мэрии Томска сообщили, что мужчина перелез через забор детского сада. До приезда Росгвардии его задержал охранник.

Известно, что нарушителю 40 лет. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.