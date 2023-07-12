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НовостиОбщество12 июля 2023 12:25

Внедорожный турнир «Сила Сибири» пройдет под Томском 21-23 июля

Соревнования состоятся в окрестностях Березкино
Александра Тайбатрова
В рамках соревнований состоятся второй этап чемпионата Сибири и третий этап кубка «Кругом тайга»

В рамках соревнований состоятся второй этап чемпионата Сибири и третий этап кубка «Кругом тайга»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 21 по 23 июля под Томском, в окрестностях Березкино пройдет внедорожный турнир «Сила Сибири». В его рамках состоятся второй этап чемпионата Сибири и третий этап кубка «Кругом тайга».

«Три вида автоспорта на одной площадке: ралли, кросс, трофи», - сообщают организаторы.

Также в программе значатся гонки грузовиков. Участвовать будут профессионалы и любители. Для зрителей предусмотрена развлекательная программа. Вход свободный, возрастное ограничение 6+.