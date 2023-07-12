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НовостиОбщество12 июля 2023 11:53

Томские футболисты победили на всероссийском турнире «Кожаный мяч»

Финал турнира проходил в Башкортостане
Александра Тайбатрова
Футболисты из Шегарского района уже не в первый раз представляют регион на соревнованиях всероссийского уровня

Футболисты из Шегарского района уже не в первый раз представляют регион на соревнованиях всероссийского уровня

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Футболисты из Шегарского района Томской области 2012-2013 годов рождения стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч». По сообщению пресс-службы администрации Томской области, за победу они боролись с 16 командами со всей России.

«В финале шегарцы выиграли команду из Крыма со счетом 4:3 и заняли первое место», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Также футболист из Томской области Михаил Рассамагин был признан лучшим игроком турнира.

Футболисты из Шегарского района уже не в первый раз представляют регион на соревнованиях всероссийского уровня. После турнира регион получил несколько путевок на всероссийские финалы в разных возрастных категориях.