Томские футболисты победили на всероссийском турнире «Кожаный мяч»

Футболисты из Шегарского района уже не в первый раз представляют регион на соревнованиях всероссийского уровня Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Футболисты из Шегарского района Томской области 2012-2013 годов рождения стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч». По сообщению пресс-службы администрации Томской области, за победу они боролись с 16 командами со всей России.

«В финале шегарцы выиграли команду из Крыма со счетом 4:3 и заняли первое место», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Также футболист из Томской области Михаил Рассамагин был признан лучшим игроком турнира.

Футболисты из Шегарского района уже не в первый раз представляют регион на соревнованиях всероссийского уровня. После турнира регион получил несколько путевок на всероссийские финалы в разных возрастных категориях.