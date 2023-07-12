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НовостиОбщество12 июля 2023 11:39

Томичам рассказали, может ли мобильный оператор менять тариф абонента

В региональный Роспотребнадзор поступило пять жалоб
Александра Тайбатрова
Разъяснения дал Роспотребнадзор

Разъяснения дал Роспотребнадзор

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В управление Роспотребнадзора по Томской области с начала 2023 года поступило пять жалоб от граждан о том, что мобильный оператор поменял тариф в одностороннем порядке. Сотрудники ведомства сделали запросы и пришли к выводу, что операторы действовали по закону.

«Условия изменений тарифного плана прописаны в договорах с абонентами», - пояснили в Роспотребнадзоре региона.

В ведомстве отметили, что в договорах на подключение к мобильной связи есть пункт о том, что оператор вправе менять условия тарифа в одностороннем порядке. Всем, кто обратился в Роспотребнадзор с такими жалобами, дали соответствующие разъяснения.