Ремонт местных дорог в Томской области выполнили на 55%

В некоторых районах ремонт дорог уже завершили Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области продолжается ремонт местных дорог, на который из бюджета региона выделили 500 миллионов рублей. Как подсчитали в обладминистрации, этот ремонт выполнен уже на 55%.

«В текущем году по губернаторской программе в 18 муниципальных образованиях планируется отремонтировать почти 60 км дорог», - поделились данными в пресс-службе администрации Томской области.

В городе Кедровом ремонт уже завершили: здесь привели в порядок улицу Молодежная. В Асиновском районе отремонтировали более 4,5 километров дорог. Основные работы выполнил и в Кривошеинском районе. На 97% ремонт местных дорог завершили в Кожевниковском и Шегарском районах. В Молчановском районе выполнение составляет 87%, а в Стрежевом – 77%.

Напомним, что южную часть Коммунального моста в Томске начнут асфальтировать в августе. Также в Томске начали ремонтировать переулок Урожайный и Каспийскую улицу.