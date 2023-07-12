Почти в 100 домах Томска включат горячую воду

Воду включат, если управляющие компании завершили подготовку оборудования к отопительному сезону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 12 июля в Томске начнут подавать горячую воду почти в 100 многоквартирных дома, сообщили в мэрии. Но важный момент: это будет сделано, только если управляющие организации уже завершили подготовку оборудования к отопительному сезону.

«Начинается подключение абонентов, запитанных от тепломагистрали №4 по ул. Осипенко и теплосетей по ул. Киевской», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Работы на объектах, которые находятся на этих участках, завершились накануне.

Также начинается подключение горячей воды в домах на участках проспектов Фрунзе и Комсомольского, улиц Дзержинского, Вершинина, Тверской, Суворова, Мичурина, Иркутском и Московском трактах и других улицах.

При этом продолжается ремонт теплосетей на улице Киевской – на участке между улицами Карташова и Енисейская.

Напомним, что на улице Советской перекроют движение по одной полосе из-за ремонта теплосетей.