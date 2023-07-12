Железнодорожный переезда на улице Водяной в Томске перекроют 13 июля

Ограничения вводят с 04.00 до 20.00 13 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 13 июля, в Томске ограничат движение на железнодорожном переезде на Водяной улице на участке между зданиями №59 и №78А, предупреждает пресс-служба мэрии. Ограничения вводят с 04.00 до 20.00 13 июля.

«В это время специалисты филиала ОАО «РЖД» отремонтируют подходы дороги к железнодорожному переезду», - уточнили в мэрии.

Сообщается, что временные дорожные знаки установят со стороны улиц Нижне-Луговая, Бердская и Водяная. Водителям нужно будет руководствоваться ими при проезде.

Напомним, что движение на улице Советской ограничат до 30 июля.