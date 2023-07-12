Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 8:49

В Северске украли часть памятника с Театральной площади

Ущерб составил 180 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
В краже подозревают ранее неоднократно судимого местного жителя

В краже подозревают ранее неоднократно судимого местного жителя

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Северске похитили элементы скульптуры, которая расположена на Театральной площади. Сначала с памятника пропала металлическая подставка, на которой располагаются колбы, а через пару недель – эмблема атома.

«Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и в результате задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого 39-летнего местного жителя», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Часть похищенного у мужчины изъяли. И общий ущерб превысил 180 тысяч рублей. В отношении жителя Северска возбудили два уголовных дела.

Напомним, что экс-главврача Парабельской больницы будут судить за злоупотребление служебными полномочиями.