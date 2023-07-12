Экс-главврача Парабельской больницы будут судить за злоупотребление полномочиями

Дело направлено в суд для рассмотрения. Фото: Сиб.фм

Бывший главный врач Парабельской районной больницы пойдет под суд за злоупотребление служебными полномочиями, сообщает пресс-служба СК по Томской области. По версии следствия, в 2022 году больнице выделили субсидию на покупку концентратора кислорода – более шести миллионов рублей.

«Обвиняемый, зная о том, что закупка могла быть проведена у единственного поставщика, принял решение о проведении закупки концентратора через аукцион в электронной форме», - поделились подробностями в пресс-службе СК региона.

В результате с победителем аукциона заключили контракт. Поставленное оборудование не соответствовало аукционной документации, но бывший главный врач больницы все равно подписал все необходимые документы.

Дело направлено в суд для рассмотрения.