Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 8:33

Экс-главврача Парабельской больницы будут судить за злоупотребление полномочиями

Для больницы купили незарегистрированное оборудование более чем на шесть миллионов
Александра Тайбатрова
Дело направлено в суд для рассмотрения. Фото: Сиб.фм

Дело направлено в суд для рассмотрения. Фото: Сиб.фм

Бывший главный врач Парабельской районной больницы пойдет под суд за злоупотребление служебными полномочиями, сообщает пресс-служба СК по Томской области. По версии следствия, в 2022 году больнице выделили субсидию на покупку концентратора кислорода – более шести миллионов рублей.

«Обвиняемый, зная о том, что закупка могла быть проведена у единственного поставщика, принял решение о проведении закупки концентратора через аукцион в электронной форме», - поделились подробностями в пресс-службе СК региона.

В результате с победителем аукциона заключили контракт. Поставленное оборудование не соответствовало аукционной документации, но бывший главный врач больницы все равно подписал все необходимые документы.

Дело направлено в суд для рассмотрения.