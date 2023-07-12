Движение на улице Советской в Томске ограничат до 30 июля

Полоса движения будет перекрыта с 10.00 13 июля до 24.00 30 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Советской в Томске временно перекроют движение по одной полосе, предупреждает мэрия. Ограничения коснутся участка от улицы Пирогова до улицы Советской при движении со стороны учебной улицы. Полоса движения будет перекрыта с 10.00 13 июля до 24.00 30 июля.

«Ограничения вводятся из-за ремонта теплосетей», - пояснили в пресс-службе мэрии Томска.

Томичей предупреждают, что на время ограничений надо руководствоваться временными знаками. Жители домов, которые находятся на этом участке, смогут попасть домой свободно.