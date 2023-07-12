Работать за границей готовы больше половины жителей Томской области

Возможность работы за границей томичи готовы рассмотреть из-за хорошей зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины томичей, а именно – 58%, готовы рассмотреть возможность работы за границей. К такому выводу пришли авторы совместного исследования портала hh.ru и компании «Яков и партнеры». Но активно ищут работу в другой стране только 5%. А 42% переезд в другую страну не рассматривают вообще.

«Примерно 40% соискателей готовы ради работы переехать в крупные города – Москву и Санкт-Петербург», - следует из сообщения.

Возможность работы за границей томичи готовы рассмотреть из-за хорошей зарплаты. Вторая по популярности причина потенциального переезда – повышение качества жизни и новый опыт.