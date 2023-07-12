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НовостиОбщество12 июля 2023 6:53

В Томской области 50 отделений почты работают без выходных и до вечера

Из них 30 отделений находятся в Томске
Александра Тайбатрова
Отделения будут работать с 12.00 до 20.00

Отделения будут работать с 12.00 до 20.00

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области 50 почтовых отделений будут работать по обновленному графику без выходных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФПС. Из них 30 отделений находятся в Томске.

«Отделения будут работать с 12.00 до 20.00 без обеда», - говорится в сообщении.

Изменения коснуться работы некоторых отделений в Томске, Северске, Асино и Колпашево. Это сделано для удобства граждан, чтобы они могли прийти в почтовые отделения в свободное время, после работы. При этом почтальоны продолжат разносить газеты, журналы, пенсия и пособия, но будут делать это чуть позже, график согласован с СФР.

Узнать актуальное расписание работы любого почтового отделения можно на сайте Почты России.