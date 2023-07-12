В Томской области создадут пастбища для выращивания пеляди

Крошечных особей пеляди будут выпускать в пастбищное озеро, где они вырастут до необходимого размера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году в Томской области начнут выращивать пелядь в озерах Александровского района. Такой информацией поделился начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин. Он рассказал, что определенные рыбхозяйства могут ловить маточник и держать его в живом виде, инкубировать икру. После чего крошечных особей пеляди выпускают в пастбищное озеро, где они растут до необходимого размера.

«Уже подобраны четыре озера, где есть условия для пастбищного выращивания», - поделился Виктор Сиротин.

Воплощать в жизнь этот проект будет предприниматель из Александровского района, у которого есть необходимые разрешения для такой работы. В планах у предпринимателя – переработка выросшей рыбы в том же Александровском районе, где можно установить коптильни.

Напомним, что объем выловленной рыбы в Томской области вырос на 14%.