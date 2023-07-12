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НовостиОбщество12 июля 2023 6:25

Ученица томской гимназии №6 прошла в финальный этап олимпиады «Умницы и умники»

Съемки телепередачи пройдут в ноябре 2023 года в Москве
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске ученица гимназии №6 прошла в финальный этап олимпиады «Умницы и умники». Съемки телепередачи пройдут в ноябре 2023 года в Москве, сообщает пресс-служба мэрии.

""Умницы и умники" – всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, появившаяся в 1992 году. Она транслируется на "Первом канале". Победители конкурса становятся студентами МГИМО, призеры – получают льготы при поступлении в вуз", - говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что этапы олимпиады – от отборочного до регионального финала – проходили в течение полугода.