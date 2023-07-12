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НовостиОбщество12 июля 2023 6:05

Госстройнадзор Томской области выдал 33 заключения о соответствии в 2023 году

В том числе выдано 17 соответствий на жилые дома
Александра Тайбатрова
Сейчас под надзором инспекции находятся 166 объектов капстроительства. Фото: Госстройнадзор Томской области

Сейчас под надзором инспекции находятся 166 объектов капстроительства. Фото: Госстройнадзор Томской области

За 2023 год Госстройнадзор Томской области выдал 33 заключения о соответствии проекту на объекты капитального строительства. Из них 17 заключений выдано на многоквартирные жилые дома.

«Год начался с выдачи Заключения по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Асино-Камаевка-Первомайское», - рассказали в пресс-службе ведомства и уточнили, что дорожники отремонтировали более 36 километров двухполосной трассы.

Также среди введенных в эксплуатацию в 2023 году – несколько административных зданий. Кроме того, ввели в эксплуатацию два объекта социальной сферы – спорткомплекс в селе Молчаново и школа на улице Демьяна Бедного в Томске.

Сейчас под надзором инспекции находятся 166 объектов капстроительства, которые строят или реконструируют. По 24 из них строительство начали в 2023 году.