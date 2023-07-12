Губернатор Мазур подвел итоги работы делегации Томской области на «ИННОПРОМе-2023»

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур подвел итоги работы делегации Томской области на «ИННОПРОМе-2023». Глава региона вернулся с рабочей поездки в Екатеринбурге.

"С компанией «ЭНГРА» построим у нас завод по производству диоксида кремния. Сырьём для него станет продукция Туганского горнообогатительного комбината «Ильменит». Диоксид кремния нужен стройиндустрии, для выпуска стекла, бетонных и керамических изделий. Новый завод позволит нам создать рабочие места для жителей области и основу для новых производств", - пишет глава области у себя в блоге.

Мазур также рассказывает, что Томская область в скором времени будет развивать беспилотную авиацию с мэрией Москвы.

"Томские конструкторы и разработчики смогут пользоваться не только нашими аэродромами. В их распоряжении теперь лётно-испытательный комплекс федерального центра БАС в столичном индустриальном парке «Руднево»", - добавил губернатор.

Помимо этого, регион займется вторичной переработкой стекольных отходов с компанией "Сибстекло". В будущем году в Томске планируют построить мусоросортировочный комплекс, откуда позже будут поставлять сырьё на стеклотарное производство.