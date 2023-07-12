Томский губернатор Мазур поздравил участников Прохоровского сражения

Поздравления получили 99-летний Владимир Петрович Осипов и 97-летний Иван Петрович Чучалин Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В день 80-летия Прохоровского сражения, 12 июля, губернатор Владимир Мазур поздравил томичей, участвовавших в нем. Поздравления получили 99-летний Владимир Петрович Осипов и 97-летний Иван Петрович Чучалин.

«В поздравлении ветеранам Владимир Мазур подчеркнул, что крупнейшее танковое сражение в мировой военной истории стало поворотным в Курской битве», - отметили в пресс-службе администрации Томской области.

Сообщается, что Владимир Петрович Осипов живет в Томске. Гон также был участником исторического Парада Победы на Красной площади в 1945 году. А Иван Петрович Чучалин сейчас проживает в Краснодарском крае, долгое время он руководил одним из вузов Томска.