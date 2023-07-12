В модернизацию подстанции в Томске «Россети» вложат 370 миллионов

Модернизация повысит надежность электроснабжения потребителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Россети» потратят на модернизацию магистральной подстанции «ГПП-220» в Томске 370 миллионов. Как сообщается в Telegram-канале компании, это повысит надежность электроснабжения потребителей. Подстанция, которую будут модернизировать, задействована в подаче электроэнергии 600 тысячам томичей, жителям Томска и центральных районов региона. Также на ней завязаны крупные предприятия, например, «Томскнефтехим».

«Энергетики заменят восемь масляных выключателей 220 кВ на современные элегазовые аналоги со встроенными трансформаторами тока», - говорится в сообщении Россетей.

Также в ходе модернизации на объекте установят современную аккумуляторную батарею, выпрямительно-зарядные устройства и щиты постоянного тока. Отмечается, что все это произведено в России.

Также в томском политехе ученые изобрели прибор для контроля дефектов в авиастроении.