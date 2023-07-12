В Томске более 30 жилищных сертификатов были выданы детям-сиротам из Томска

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Более 30 сертификатов на жилье выдали томским детям-сиротам. С момента внесения изменений в региональный закон, томским льготникам выдали 75 сертификатов, а 41 из них были реализованы, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточним, что данный жилищный сертификат дает возможность человеку самому приобрести жилье в том районе города, где ему удобна инфраструктура и устраивает транспортная доступность. Как рассказали в администрации Томска, номинал сертификата составляет порядка 3,6 миллионов рублей. Его можно объединить с ипотекой и материнским капиталом, что позволяет купить квартиру большей площади.

В городе продолжается работа по выдаче сертификатов.