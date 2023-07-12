В Томске задержали пьяного водителя грузовика после двух ДТП

Нарушителя остановили на улице Высоцкого Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полицейские задержали водителя грузовика, который устроил сразу две аварии в Томске и уехал с места, сообщает пресс-службу ГУ МВД России по Томской области. Остановить нарушителя получилось на улице Высоцкого. При задержании полицейские заметили у водителя признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался.

«В отношении 43-летнего мужчины-водителя возбуждено дело об административном правонарушении», - утончили в пресс-службе полиции.

Также выяснилось, что у водителя грузовика не было полиса ОСАГО. Сам грузовик отправили на спецстоянку.

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