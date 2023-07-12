Снайпер-разведчик из Томска получил тяжелую контузию и черепно-мозговую травму

Фото: Александр КОЦ

Житель Томска Константин отправился на СВО по контракту: в учебную часть он выехал в сентябре 2022 года. В декабре попал в штурмовое подразделение, где стал снайпером-разведчиком. Был ранен, но быстро восстановился и вернулся из госпиталя на передовую. В апреле мужчина получил более серьезные ранения –контузию и черепно-мозговую травму, вернулся домой. Об этом «Комсомольской правде – Томск» рассказала супруга Константина.

«Мой муж в мирной жизни - старший пожарный, у него есть медаль «За отвагу на пожаре» и бессрочное удостоверение спасателя международного класса. Срочку проходил в Чечне. Так что я привыкла всю жизнь за него переживать», -признается Анжелика.

Об участии супруга в спецоперации томичка знает поверхностно: как настоящий разведчик, муж не посвящает ее в детали. Еще когда лежал в госпиталях, по поводу ранения объяснял коротко: «Я рад, что остался живой. Детали тебе знать не нужно».

Когда Константин приехал в Томск на реабилитацию, он признался жене: «Кто скажет мне, что там не страшно, никогда в жизни не поверю. Потому что там действительно страшно». С уважением относясь к немногословности мужа, Анжелика не расспрашивает его о том, что тяжело вспоминать.

На родине мужчина был в отпуске по реабилитации порядка 2 недель, затем уехал по направлению на санаторно-курортное лечение. К сожалению, проблемы со здоровьем пока остаются. Нужно дополнительно посетить невролога, кардиолога и некоторых других врачей.

«2 дня назад он у меня улетел в Екатеринбург, где определят, продолжить ему реабилитацию или вернуться на СВО. Проводила с тревогой, понимая, что он в мирных условиях, но может вдруг позвонить и сказать, что уезжает туда», - поделилась переживаниями жительница Томска.

В настоящий момент Анжелика, по ее словам, находится в подвешенном и тревожном состоянии. Она ожидает, что до конца текущей недели появятся новости и станет ясно: доведется ли в ближайшее время увидеться с любимым.