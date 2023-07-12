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НовостиОбщество12 июля 2023 5:05

Август в Томске начнется с жары и дождливой погоды

Первую неделю температура будет держаться выше +25 градусов
Ксения Высотина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний месяц лета обещает быть теплым, а в некоторые дни даже жарким. Однако первая неделя начнется с дождей в Томске. Такие данные следуют с сайта gismeteo.

В начале недели в городе ночью прогнозируется до +16...+18 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +25...+29 градусов. Всю неделю пока что прогнозируются осадки.

Далее синоптики обещают ночную температуру до +14...+16 градусов, а дневную до +21...+23 градусов. Ко второй недели осадки не прекратятся.

Напомним, что до 14 июля в Томске объявлено штормовое предупреждение.

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