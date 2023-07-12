Объем переработки стекла в Томской области вырастет в несколько раз

Объем утилизации ТКО планируют увеличить в несколько раз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скоро в Томской области будут в несколько раз больше перерабатывать стекло. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с ООО «Сибирское стекло». Соответствующее соглашение было подписано на выставке «Иннопром 2023», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«На 2024 год в Томске запланирован ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, вторичное сырье с которого будет поступать на стеклотарное производство», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Таким образом, будут развиваться производства в новых отраслях и создаваться рабочие места. Объем утилизации ТКО планируют увеличить в несколько раз.

Напомним, что в Томской области построят кремниевый завод.