В Томске южную часть Коммунального моста начнут асфальтировать в августе

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В августе начнутся работы по асфальтированию южной части Коммунального моста. На данный момент на объекте работают 80 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

"На данный момент на объекте помимо нанесения гидроизоляции занимаются устройством перильного ограждения и ливневой канализации, окраской металлоконструкций, устройством кабельной канализации для наружного освещения и другими видами работ", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил в оперативном режиме реагировать на изменение трафика на подъездах к мосту. По словам главы города, необходимо быстро реагировать и исходя от ситуации, менять режим работы светофора.

Ратнер также добавил, что все работы на Коммунальном мосту идут по графику.