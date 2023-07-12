Достопримечательности Томской области участвуют в туристической премии

Голосовать за номинантов можно каждый день до 31 октября. Фото: Russian Traveler Awards 2023

Томская область участвует в престижной премии в области туризма Russian Traveler Awards 2023. Новость об этом опубликована на сайте обладминистрации. Организатор премии – журнал Russian Traveler.

«Томская область принимает участие в семи номинациях», - говорится в сообщении.

Так, Первый музея славянской мифологии борется за звание лучшего культурно-исторического объекта. Большое Васюганское болото может стать лучшим природным объектом, а Ворота в болото претендуют на звание лучшего экотурмаршрута. Также на премию номинированы фестиваль «Праздник топора», маршрут «Путешествие в науку», томская береста и кедровое молочко.

Голосовать за номинантов можно каждый день до 31 октября, а подведут итоги акции в ноябре.