Томские власти усилят меры безопасности на летних фестивалях

Накануне, 11 июля, участники координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области обсудили, как усилить безопасность на летних фестивалях в регионе. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«В Томской области на 29 июля запланирован XI межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина», на 5 августа — XVI межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера»; с 15 по 20 августа пройдет XIV международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»», - уточняется в сообщении.

Собравшиеся отметили, что при проведении массовых мероприятий потребуется дополнительно усилить режим охраны и обеспечить высокий уровень антитеррористической защищенности. Это относится и к тем территориям, где будут проживать, питаться и парковаться участники и гости праздников. К работе привлекут народные дружины, казачьи сообщества, ЧОПы, будут использовать системы видеонаблюдения.

Вице-губернатор по вопросам безопасности Игорь Толстоносов подчеркнул, что на мероприятиях будет обеспечен беспрепятственный подъезд спецтехники пожарной, аварийной и медицинской служб.

«Специалисты УМВД России по Томской области проведут комплекс мероприятий, направленных на профилактику ДТП и повышение транспортной дисциплины по маршруту следования гостей и участников фестивалей», - уточняется в сообщении.

Кроме того, в тех местах, где будут проходить массовые мероприятия, а также в отелях и ресторанах, обслуживающих их участников, проконтролируют качество продуктов и услуг.