В Томск 12 июля синоптики обещают грозы и кратковременные дожди

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 12 июля синоптики обещают +28 градусов, грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +26…28°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с.

В Томской области прогнозируется местами кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, град. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы при грозе 15-18м/с. Температура ночью +15…+20°С, местами до +10°С. Температура днем +23…+28°С, местами до +33°С, по крайнему северо-востоку +17…+22°С.