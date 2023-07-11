В Томской области построят кремниевый завод

Соглашение о создании производства заключили на промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области планируют построить завод по производству диоксида кремния. По информации пресс-службы обладминистрации, соглашение об этом заключили 11 июля на промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Документ подписали губернатор Томской области Владимир Мазур и гендиректор ООО «ЭНГРА» Алексей Ковиненко. Именно эта компания и будет строить завод в Томской области.

«Новый завод будет построен в рамках нового томского промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Новое производство даст региону новые рабочие места, а также создаст основу для строительства других заводов. Промышленный кластер, в котором построят кремниевый завод, был создан на базе Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит» и включен в Стратегию развития Сибири до 2035 года.

Напомним, что в ТГУ открыли мини-производство детекторов нового поколения.