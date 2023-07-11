Более 2200 томских семей улучшили жилищные условия в 2023 году за счет маткапитала

Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно подать лично в клиентской службе, в МФЦ, через портал госуслуг или посредством кредитного учреждения банка Фото: Архив "КП"

С начала 2023 года 2268 томских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, подсчитали в администрации Томской области. Всего же с начала действия программы, то есть с 2007 года, улучшить жилусловия за счет маткапитала смогли более 43 тысяч семей. На это направили 28 миллиардов рублей.

«Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно подать лично в клиентской службе, в МФЦ, через портал госуслуг или посредством кредитного учреждения банка», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

При этом в СФР советуют заявителям обращаться сразу в банк, потому что так заявление рассмотрят быстрее. Для удобства с 14 кредитными организациями заключены соглашения об электронном документообороте.