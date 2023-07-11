МТС Банк реализовал единый сервис пополнения счетов мобильных операторов СНГ

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Москва, РФ − ПАО «МТС-Банк» объявляет о реализации единого сервиса пополнения счетов мобильных операторов стран СНГ. Банк разработал единое технологическое решение, которое позволяет любому абоненту российского оператора связи в несколько кликов совершить платеж из мобильного приложения МТС Банка в адрес необходимого оператора СНГ. Для этого не обязательно быть клиентом МТС Банка.

МТС Банк не взимает комиссию за проведение операции. Переводы доступны на счет мобильных операторов шести стран СНГ: Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Пользователи мобильного приложения МТС Банка, вне зависимости от наличия открытых счетов и карт в МТС Баке, могут совершать разовые и регулярные платежи в пользу необходимого оператора связи из доступного перечня стран СНГ. Пополнять счета можно в сервисах дистанционного обслуживания, в частности, в мобильном приложении МТС Банка.

Лимиты на проведение операций: минимальная сумма разового платежа составляет 10 рублей, максимальная – 15 000 рублей.

Абонент любого российского оператора может осуществить перевод любым удобным способом: в мобильном приложенииМТС Банка или в дистанционном платежном сервисе банка по ссылке. Достаточно во вкладке «Платежи» выбрать подраздел «Услуги СНГ/Дальнее Зарубежье», указать страну, мобильного оператора и сумму платежа. Счет будет пополнен мгновенно и без комиссии.

«Стремительный рост объемов переводов и платежей между Россией и странами СНГ побуждает нас к созданию новых цифровых решений в интересах наших клиентов, − прокомментировал руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин. — Мы идем по пути унификации наших предложений и объединения их в комплексные экосистемные решения. Мы живем в век больших скоростей и привыкли свои повседневные финансовые вопросы решать максимально быстро. Единый сервис пополнения счетов мобильных операторов стран СНГ будет интересен не только трудовым мигрантам и туристам, но и значительно увеличившемуся потоку бизнес-путешественников в СНГ. Мы наблюдаем бум деловой активности россиян в этих странах.

Ранее МТС Банк реализовал мгновенные переводы на банковские карты стран СНГ: национальные карты HUMO, Uzcard Узбекистана, Корти милли Таджикистана, Элкарт Кыргызстана, все карты Армении, в том числе ArCa, карты Казахстана и Азербайджана. Банк активно развивает сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ: Узбекистан — 30 банков, Кыргызстан — 4 банка, Таджикистан — 13 банков и финансовых организаций, Армения — 2 банка и финансовая организация, Китай и Турция. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов.

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МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. Входит в число 40 крупнейших банков России по величине активов. В своей стратегии МТС Банк делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России. МТС Банк − лучший розничный банк по версии Retail Finance Awards-2022.