Грозы, ливни и сильный ветер прогнозируют в Томске с 12 по 14 июля

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град Фото: Ксения Высотина

В Томске и Томской области с 12 по 14 июля прогнозируют неблагоприятную погоду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области со ссылкой на бюллетень Томского гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град», - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют сильный ветер в эти дни, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Напомним, что в Томской области высокая пожароопасность сохранится до 14 июля.