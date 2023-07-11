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НовостиОбщество11 июля 2023 10:27

Грозы, ливни и сильный ветер прогнозируют в Томске с 12 по 14 июля

Возможен град
Александра Тайбатрова
Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град

Фото: Ксения Высотина

В Томске и Томской области с 12 по 14 июля прогнозируют неблагоприятную погоду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области со ссылкой на бюллетень Томского гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град», - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют сильный ветер в эти дни, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Напомним, что в Томской области высокая пожароопасность сохранится до 14 июля.