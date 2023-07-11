В Норильско-Пясинской водной системе начали проводить рыбохозяйственные исследования

Ученые будут работать на водных объектах до сентября. Фото: Марина Пешкова

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля»)и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»)приступили к реализации программы рыбохозяйственных исследований в Норило-Пясинской водной системе.

Ученые ВНИРО охватят в своей работе в 2023 году озеро Пясино, реку Пясина и более мелкие водные объекты– Амбарная, Норильская, Далдыкан, Агапа, Дудыпта и другие. Цель исследований–мониторинг состояния водных биоресурсов и среды их обитания, а также разработка научнообоснованных рекомендаций восполнения биоресурсов. Результатом исследований ВНИРО станут и рекомендации по местам и максимально возможным объемам выпуска молоди ценных видов рыбна территории Норильского района.

«Норникель» системно инвестирует в проведение научных исследований на водных объектах в регионах присутствия. Наиболее масштабные исследования в последние три года компания организовалана Таймыре. Совместно с Сибирским отделением Российской академии наук (СО РАН) проведены три сезона Большой Норильской экспедиции, которые исследовали большую часть Норило-Пясинской водной системы.

«Таймырская экспедиция ВНИРО знаменует собой качественно новый этап рыбохозяйственных исследований российской Арктики. По своим масштабам и значению для развития отечественного арктического рыболовства она сравнима с рыбохозяйственными экспедициями вековой давности, когда институты системы ВНИРО исследовали ресурсную базу Севера и Дальнего Востока, обеспечивая стремительный рост промышленного рыболовства в СССР», - прокомментировал Директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Полевой этап исследований продлится до конца сентября 2023 года, после чего ученые приступят к изучению собранных данных.

Исследования, стартующие в этом году,- это первый этап масштабных многолетних работ, включающих изучение состояния водных биоресурсов и среды их обитания, определение научно-обоснованного и эффективного направления по восстановлению нарушенного состояния гидробионтов, динамики развития популяций.ВНИРО будет проводить регулярные исследования до 2051 года.

В июне этого года по этому соглашению НТЭК начала выпускать в Енисей краснокнижную рыбу – молодь сибирского осетра.

Исследования помогут не только для восстановления рыбных запасов в регионе, но и создают фундамент для дальнейшего развития аквакультуры и рыболовства, считает управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк.«Исследования, действительно, проводятся регулярно, но настолько масштабные исследования, которые будут проходить по дорожной карте в течение десятилетий – о таких проектах я пока еще не слышал. Зачастую уделяется много внимания океанической части, морской, но вот именно для озерно-речных бассейнов это очень масштабные исследования. Это дает определенные заделы для будущего поколения для реализации более масштабных проектов, связанных и с аквакультурой, и с развитием рыболовства, и с сохранением и охраной окружающей среды. И это будет серьезный вклад науки для поддержания ресурсной базы», – заключил Березнюк.