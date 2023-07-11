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НовостиОбщество11 июля 2023 9:48

В Томске до конца 2023 года построят рыбный логистический центр за 50 миллионов

Затраты берет на себя частный инвестор
Александра Тайбатрова
Строительство началось еще в прошлом году

Строительство началось еще в прошлом году

Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца 2023 года в Томске появится логистический рыбный центр. Об этом рассказал руководитель департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин. На это частный инвестор «Меридиан Плюс» потратит около 50 миллионов рублей.

Строительство началось еще в прошлом году. На закупку оборудования инвестор получил субсидию в размере двух миллионов. По словам Виктора Сиротина, предприятие занимается переработкой рыбы и может взять на себя логистику по распределению продукции и от других предприятий.

Напомним, что объем выловленной рыбы в Томской области вырос на 14%.