В Томске до конца 2023 года построят рыбный логистический центр за 50 миллионов

Строительство началось еще в прошлом году Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца 2023 года в Томске появится логистический рыбный центр. Об этом рассказал руководитель департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин. На это частный инвестор «Меридиан Плюс» потратит около 50 миллионов рублей.

Строительство началось еще в прошлом году. На закупку оборудования инвестор получил субсидию в размере двух миллионов. По словам Виктора Сиротина, предприятие занимается переработкой рыбы и может взять на себя логистику по распределению продукции и от других предприятий.

Напомним, что объем выловленной рыбы в Томской области вырос на 14%.