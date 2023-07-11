Браконьеры в Томской области выловили более 60 краснокнижных рыб

За первое полугодие 2023 года действиями браконьеров был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Томской области браконьеры выловили 62 краснокнижные рыбы. Об этом пишет «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на начальника линейного пункта полиции в порту Томска Томского линейного отдела МВД России Владимира Лежнина. По его словам, против браконьеров завели 30 уголовных дел, а также составили 35 административных протоколов.

«За первое полугодие 2023 года действиями браконьеров был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона рублей», - отметил Владимир Лежнин.

У недобросовестных рыбаков изъяли почти 300 экземпляров рыбы весом 180 килограммов, 62 из которых внесены в Красную книгу. Как сообщил Павел Фатеев, начальник регионального отдела Рыбнадзора, чаще всего незаконная ловля осуществляется с помощью лесковых сетей. Также браконьеры используют самоловы, речные фитили.

Напомним, что объем выловленной рыбы в Томской области вырос на 14%.