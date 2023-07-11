Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 7:14

Браконьеры в Томской области выловили более 60 краснокнижных рыб

Было заведено 30 уголовных дел
Александра Тайбатрова
За первое полугодие 2023 года действиями браконьеров был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона рублей

За первое полугодие 2023 года действиями браконьеров был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Томской области браконьеры выловили 62 краснокнижные рыбы. Об этом пишет «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на начальника линейного пункта полиции в порту Томска Томского линейного отдела МВД России Владимира Лежнина. По его словам, против браконьеров завели 30 уголовных дел, а также составили 35 административных протоколов.

«За первое полугодие 2023 года действиями браконьеров был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона рублей», - отметил Владимир Лежнин.

У недобросовестных рыбаков изъяли почти 300 экземпляров рыбы весом 180 килограммов, 62 из которых внесены в Красную книгу. Как сообщил Павел Фатеев, начальник регионального отдела Рыбнадзора, чаще всего незаконная ловля осуществляется с помощью лесковых сетей. Также браконьеры используют самоловы, речные фитили.

Напомним, что объем выловленной рыбы в Томской области вырос на 14%.