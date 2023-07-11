Томские школьники отправятся в Анапу на финал акции «Я – гражданин России»

В отборочном этапе победили проектные команды Дворца творчества детей и молодежи Томска и школы №2 Кожевниково Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области завершился отборочный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». В нем победили проектные команды Дворца творчества детей и молодежи Томска и школы №2 Кожевниково, сообщили в пресс-службе администрации Томской области. Ребята из Томска подготовили проект «На молодежном потоке», в рамках которого провели мероприятия по повышению финансовой грамотности для 300 подростков. Проект кожевниковских школьников «Лаборатория гибких навыков «Медиа ГРАНАТ» посвящен важности ученического самоуправления в школе.

«Финал акции состоится с 6 по 26 августа в ВДЦ «Смена» в Анапе», - рассказали в обладминистрации.

В Финале примут участие 42 команды из 35 регионов. А в отборочном этапе участвовали почти 700 команд из 65 регионов России. Томские ребята проходили подготовку в Томском региональном центре развития талантов «Пульсар», что помогло подготовить их проекты.

Напомним, что томские предприятия трудоустроили подростков на лето.