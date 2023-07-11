Жителям Томска запретят садиться за руль за неявку в военкомат

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С сегодняшнего дня, 11 июля, в Томской области и по всей России в силу вступил закон об ограничении водительских прав за неявку в военкомат. Такие данные согласны из приказа МВД России.

"В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД РФ <...> информация об ограничении на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится должностным лицом соответствующего территориального органа МВД или поступает в автоматическом режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции", - говорится в документе.

Для того, чтобы россиянин мог восстановить право управления авто, ему нужно будет явиться в военкомат.