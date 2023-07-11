В Томской области объем выловленной рыбы вырос на 14%

Всего в регионе реализуют 475 видов рыбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в 2023 году отмечается увеличение объемов добычи и переработки рыбной продукции. Об этом со ссылкой на начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона Виктора Сиротина сообщает «Аргументы и факты – Томск».

«По сравнению с прошлым годом количество выловленной рыбы увеличилось на 14% и составило 4300 тонн», - рассказал Виктор Сиротин.

С начала года было переработано 5400 тонн рыбы, чтобы выше объемов прошлого года на 120 тонн. 45% из переработанной рыбы – местного улова.

Больше всего рыбы вылавливают в Александровском районе – 43% от общего объема в Томской области. 21% рыбы выловили в Каргасокском районе, 11% - в Парабельском, 9% - в Колпашевском. А на все остальные районы приходится 16% выловленной рыбы. При этом около тысячи тонн рыбной продукции из Томской области идет на экспорт.

Всего в регионе реализуют 475 видов рыбы, ее продают в 35 специализированных магазинах и 15 сетях.

Напомним, что Томская область почти в три раза увеличила экспорт сельхозпродукции в Монголию.