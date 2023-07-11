Переулок Урожайный и улицу Каспийскую в Томске начали ремонтировать

В этом году в Томске отремонтируют семь участков дорог 2-3 категории Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Подрядчик начал ремонтировать переулок Урожайный и улицу Каспийскую в Томске, отчитались в мэрии. Работы выполняет ООО «Стройинвест Плюс». Сейчас на этих дорогах фрезируют старое покрытие.

«Ремонт предусматривает восстановление выравнивающего слоя, замену люков колодцев, обустройство бортовых камней», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в переулке Урожайном и на Каспийской улице, которые относятся к дорогам 2-3 категории, отремонтируют тротуары. Кроме того, подрядчик приведет в должное состояние улицы Техническая и Таврическая в Октябрьском районе Томска. Сумма контракта превышает 60 миллионов рублей. Завершить работы планируется в августе-сентябре. Всего же в этом году в Томске отремонтируют семь участков дорог 2-3 категории. Кроме вышеперечисленных, это улицы Осипенко, Кошевого и переулок Дербышевский. Также в Томске продолжается ремонт дорог по нацпроекту.