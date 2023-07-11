Памятник большевикам на Новособорной площади в Томске отремонтировали

В ходе ремонта все облицовочные плиты сняли, а некоторые и заменили Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на Новособорной площади отремонтировали памятник, сообщили в мэрии. Речь про гранитные плиты, которые установлены на братской могиле участникам восстания 1919 года, которых расстреляли колчаковцы. Этот объект является памятником регионального значения, и в последний раз его ремонтировали 20 лет назад.

«За прошедшее время некоторые облицовочные плитки из гранита пришли в негодность, раскололись, отошли от постамента», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В ходе ремонта все облицовочные плиты сняли, а некоторые и заменили. Работы выполняло ООО «Зеленстрой», сейчас памятник, установленный еще в 1920 году в память о погибших большевиках, уже приведен в порядок.

Напомним, что на томских дорогах продолжается ремонт.