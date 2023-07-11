Рейс из Томска в Екатеринбург вылетел спустя сутки ожидания

В Екатеринбурге рейс приземлился в 19.01 10 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 10 июля 88 пассажиров рейса Томск – Екатеринбург смогли вылететь из томского аэропорта на борту авиакомпании Red Wings. Напомним, что рейс должен был состояться еще 9 июля. Его отменили, а затем и рейс, назначенный на 10 июля, перенесли.

Самолет компании Red Wings из-за технической неисправности задержал вылет из Улан-Удэ. Как сообщал в своем Telegram-канале руководитель аэропорт «Байкал» Дмитрий Гармаев, чтобы отремонтировать его, в Улан-Удэ приехали специалисты из Москвы. Самолет из Улан-Удэ приземлился в Томске 10 июля в 17.58, как следует из информации онлайн-табло томского аэропорта. А из томского аэропорта 88 пассажиров, в том числе восемь детей, смогли улететь в Екатеринбург в 18.47.