Жители Томской области смогут оформить детские пособия по-новому

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С 9 июля россияне смогут оформить детские пособия по-новому. Условия для оформления прописаны в приказе Министерства труда.

Утоняется, что обратиться с заявлением о назначении выплаты могут гражданки России, которые постоянно проживают на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 год, а также у него есть российское гражданство. Если же мама ребенка лишена родительских прав или умерла, обратиться за материальной помощью может отец, усыновитель или опекун.

Также в документе сказано, что подать заявление на получение выплаты в течение трех лет после рождения ребенка. Если за выплатой обратиться до полугода со дня рождения ребенка, то сумму будет начислена с первого месяца его появления на свет. Если позже, то средства назначаются с месяца обращения.

Стоит отметить, что сумма выплаты составляет прожиточный минимум на ребенка, который установлен в регионе проживания. Можно подать заявление лично в территориальный орган Фонда социального страхования, через МФЦ или портал госуслуг. В течение 10 рабочих дней будет принято решение о назначении выплаты.