В Томской области туристов возили на судне по Томи без лицензии

Предприниматель проводил экскурсии за деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судовладелец в Томской области возил по Томи туристов, не имея соответствующей лицензии. Такой информацией поделились в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Нарушение выявили в августе 2022 года: судовладелец проводил экскурсии за деньги.

«По инициативе прокурора владелец судна привлечен судом к административной ответственности», - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Также предпринимателю по решению суда запретили возить туристов по реке до получения соответствующей лицензии. Позже он все-таки получил лицензию в уполномоченном органе.

Напомним, что в Томской области не обнаружили нелегальных детский лагерей.