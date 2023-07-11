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НовостиОбщество11 июля 2023 4:21

В Томской области туристов возили на судне по Томи без лицензии

Нарушение выявила транспортная прокуратура
Александра Тайбатрова
Предприниматель проводил экскурсии за деньги

Предприниматель проводил экскурсии за деньги

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судовладелец в Томской области возил по Томи туристов, не имея соответствующей лицензии. Такой информацией поделились в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Нарушение выявили в августе 2022 года: судовладелец проводил экскурсии за деньги.

«По инициативе прокурора владелец судна привлечен судом к административной ответственности», - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Также предпринимателю по решению суда запретили возить туристов по реке до получения соответствующей лицензии. Позже он все-таки получил лицензию в уполномоченном органе.

Напомним, что в Томской области не обнаружили нелегальных детский лагерей.