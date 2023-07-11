Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 10 июля, в Томском районе под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка. Подросток с травмами доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД.

"10 июля около 20 часов 40 минут в селе Лучаново на улице Олега Кошевого, 5 "Б" автомобилем Nissan X-trail, под управлением 36-летней женщины-водителя, совершен наезд на 14- летнюю девочку- пешехода, которая по предварительным данным, двигалась по обочине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранительные органы разбираются в ситуации.