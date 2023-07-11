Жителям Томской области сделают прибавку к пенсии с 1 августа

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С 1 августа 2023 года жителям России сделают прибавку к пенсии с 1 августа. Как рассказала юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова, размер прибавки имеет ограничение.

"Максимум, который она может составить, — это три пенсионных балла. Здесь имеет значение величина зарплаты, а также продолжительность стажа. При повышении учитываются баллы, которые берутся за предыдущий год", - рассказывает эксперт.

Специалисты уточняют, что точную сумму, которую добавят к пенсии, пожилой человек человек сможет узнать на портале "Госуслуги". Однако, сделать это смогут только те, кто точно знает какой коэффициент прибавки ему положен.

Кроме того, сумму надбавки можно будет узнать в Соцфонде. Для этого пенсионеру нужно узнать формулу, в соответствии с которой производится расчёт. Стоит отметить, что если пенсионер завершает деятельность на своём месте работы, то ему пересчитают пенсию и проиндексируют. Далее прибавку сделают только с 1 января.

Юрист поясняет, что данный перерасчет с 1 августа будет доступен людям, являющимся получателями страховой пенсии по старости и страховой пенсии по случаю потери кормильца.

"Это произойдёт в том случае, если они были назначены в 2022 или 2023 году и величина индивидуального пенсионного коэффициента была учтена не в полном объёме", - добавила Туслякова.

Помимо этого, прибавку к пенсии получат люди старше 80 лет. Уже со следующего месяца после своего дня рождения им сделают прибавку. Причём ощутимую. Фиксированная часть выплаты для них вырастет в два раза.