Губернатор Томской области Мазур проверил работу созданного томичами комплекса оповещения «Грифон»

Владимир Мазур в Екатеринбурге Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур побывал в территориальном центре мониторинга и реагирования на ЧС в Екатеринбурге, где установили разработанный ТУСУР комплекс оповещения «Грифон». Рабочая поездка состоялась 10 июля.

Новый аппарат создан в НИИ автоматики и электромеханики Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Он позволяет тестировать системы оповещения любого уровня. В России разработали и программное обеспечение, которое можно использовать на объектах критической инфраструктуры. 2 года назад «Грифон» был рекомендован для серийного производства на местном, областном и объектовом уровнях.

Добавим, что на базе нового комплекса уже работают оповестительные системы в нескольких субъектах РФ, среди которых Алтайский край, Свердловская и Тамбовская области.

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